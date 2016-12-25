 Yoğun önlemler – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yoğun önlemler

    Yoğun önlemler
    Yarın oynanacak - derbisinde Trabzon Emniyeti geniş güvenlik önlemleri alacak. Stat içinde sadece Trabzon'daki polisler görevlendirilecek. Ekipler için bir kroki hazırlanırken, polislere belirlenen yerler zimmet edilecek. Şehir dışından gelenler stat dışında görevlendirilecek.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yoğun önlemler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.