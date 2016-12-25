Yoğun önlemler
Yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Trabzon Emniyeti geniş güvenlik önlemleri alacak. Stat içinde sadece Trabzon'daki polisler görevlendirilecek. Ekipler için bir kroki hazırlanırken, polislere belirlenen yerler zimmet edilecek. Şehir dışından gelenler stat dışında görevlendirilecek.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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