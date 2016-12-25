Yeni sayfa şansı
Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, F.Bahçe derbisi ile birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Ersun Yanal, Avni Aker'den rakibini eli boş göndererek, ligin ikinci yarısına moral ve motivasyonu yükselen bir takımla girmeyi hedefliyor.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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