 Yeni sayfa şansı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Yeni sayfa şansı

    Yeni sayfa şansı
    Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, F.Bahçe derbisi ile birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Ersun Yanal, Avni Aker'den rakibini eli boş göndererek, ligin ikinci yarısına moral ve motivasyonu yükselen bir takımla girmeyi hedefliyor.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
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