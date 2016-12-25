Türkiye'ye gelirim
Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, G.Saray’ın da gündemine olan 26 yaşındaki Senegalli ile menajerler aracılığıyla temasa geçti. Niasse, “Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyorum” dedi.
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında taraftarı heyecanlandıracak transfer yapmak için kolları sıvadı. Bu transferi de forvet mevkiine yapmak isteyen yönetimin listesinde Eto'o, Niasse, Konate, Rodallega gibi isimler var. Bordo-mavililerin Everton'da forma giyen eski Aksihar Bld'li Niasse ile menajerler aracılığıyla görüştüğü öğrenildi. Senegalli oyuncunun "Türkiye'de yeniden oynamaya sıcak bakıyorum" yanıtını verdiği ve bu cevap üzerine Trabzonspor'un fiyat araştırmasına girdiği belirtildi. Ancak bu transfer için sadece kendilerinin değil G.Saray ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğunu öğrenen yönetim, fiyatın çok üst seviyelere yükselmesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Everton'un oyuncuyu kiralık olarak göndermeyi düşünmediği, Trabzonspor'un ise belirlenen 6 milyon euro'luk seviyelere çıkmak istemediği öğrenildi.
ALTERNATİF LİSTE HAZIR
Ancak yine de temasların sürdüğü ve Trabzonspor'un indirim talep ettiği vurgulandı. Olumsuzluklara karşı teknik direktör Ersun Yanal da scout ekibine forvet için yeni bir liste oluşturulması konusunda talimat verdi. Scout ekibinin Yanal'a 5 kişilik bir liste sunduğu ve bu isimlere göre forvet transferinin şekillendirileceği ifade edildi. Ama öncelik Niasse, Eto'o gibi oyuncularda.
Yunus Emre SEL
ALTERNATİF LİSTE HAZIR
Ancak yine de temasların sürdüğü ve Trabzonspor'un indirim talep ettiği vurgulandı. Olumsuzluklara karşı teknik direktör Ersun Yanal da scout ekibine forvet için yeni bir liste oluşturulması konusunda talimat verdi. Scout ekibinin Yanal'a 5 kişilik bir liste sunduğu ve bu isimlere göre forvet transferinin şekillendirileceği ifade edildi. Ama öncelik Niasse, Eto'o gibi oyuncularda.
Yunus Emre SEL
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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