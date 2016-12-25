Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozlarından birisi Teknik Direktör Ersun Yanal olacak. Deneyimli teknik adamın, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe'ye karşı istatistikleri dikkat çekiyor.
Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un en büyük kozlarından biri Teknik Direktör Ersun Yanal olacak. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal iki takımı da yakından tanıyor. Yanal, bordo-mavili ekibin başında Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yanal, Fenerbahçe'ye karşı Avni Aker'de oynadığı tek maçta ise Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek eli boş göndermişti.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'un başında, Fenerbahçe performansı şu şekilde:
22 Aralık 2007 Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2
10 Mayıs 2008 Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
25 Ocak 2009 Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
7 Şubat 2015 Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'un başında, Fenerbahçe performansı şu şekilde:
22 Aralık 2007 Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2
10 Mayıs 2008 Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
25 Ocak 2009 Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
7 Şubat 2015 Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanlış yapıldı!
Toplam 3
Yorum
taraftar hem net pozisyonda artistlik yaptı, hem de penaltıyı oğuzhana kullandırdı. babel geldi, inşallah kulübeye çeker şu cenki şenol hoca
- Guarin önerildi
Toplam 5
Yorum
Ni12 Gerek yok boş oyuncu.
- Stoper De Jong
Toplam 6
Yorum
dd ne günlere kaldık ben muslera stoper olsun
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