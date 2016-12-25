 Sheidaev Samsun’a – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Sheidaev Samsun’a

    Sheidaev Samsun’a
    Teknik direktör 'ın pek forma şansı vermediği 'un 20 yaşındaki Azeri forveti 'e Samsunspor talip oldu. 20 yaşındaki golcünün tecrübeli kazanması için kiralanacağı dile getiriliyor.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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