Sheidaev Samsun’a
Teknik direktör Ersun Yanal'ın pek forma şansı vermediği Trabzonspor'un 20 yaşındaki Azeri forveti Ramil Sheidaev'e Samsunspor talip oldu. 20 yaşındaki golcünün tecrübeli kazanması için kiralanacağı dile getiriliyor.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Sheidaev Samsun’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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