Popov bilgi topluyor
Trabzonspor, transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Bulgar orta saha İvelin Popov'u Türkiye'ye gelmeye ikna etmekte zorlanıyor.
Oyuncuya son bir teklif yaparak beklemeye çekilen bordo-mavili kulüp Serdar Taşçı'nın da kafasının karışmaması için yoğun çaba harcıyor. Bulgar oyuncu ise Trabzonspor'u oyalasa da Türkiye hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bir dönem Gaziantepspor'da da forma giyen Popov'un, şu anda Kasımpaşa da görev yapan vatandaşı Strahil Popov'u arayarak bilgi aldığı öğrenildi. Rus basınına konuşan Strahil Popov, İvelin'e "Evet zaman zaman bazı sıkıntıların yaşandığı sır değil ama bu durum Avrupa'da da oluyor. Berlin'de de görüyoruz. Korkulacak bir şey yok" dediğini açıkladı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Popov bilgi topluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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