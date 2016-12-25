 Popov bilgi topluyor – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Popov bilgi topluyor

    Popov bilgi topluyor

    , transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Bulgar orta saha İvelin Popov'u Türkiye'ye gelmeye ikna etmekte zorlanıyor.

    Oyuncuya son bir teklif yaparak beklemeye çekilen bordo-mavili kulüp Serdar Taşçı'nın da kafasının karışmaması için yoğun çaba harcıyor. Bulgar oyuncu ise 'u oyalasa da Türkiye hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bir dönem Gaziantepspor'da da forma giyen Popov'un, şu anda Kasımpaşa da görev yapan vatandaşı Strahil Popov'u arayarak bilgi aldığı öğrenildi. Rus basınına konuşan Strahil Popov, İvelin'e "Evet zaman zaman bazı sıkıntıların yaşandığı sır değil ama bu durum Avrupa'da da oluyor. Berlin'de de görüyoruz. Korkulacak bir şey yok" dediğini açıkladı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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