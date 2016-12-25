Oynamak istiyorum

Kızılcabölük maçında 2 gol atıp, 3 de asist yapan Yusuf Yazıcı, “Daha çok forma giymek istiyorum ve sabrediyorum. Hocama güveniyorum” dedi.

Fırtına'nın 19 yaşındaki futbolcusu Yusuf Yazıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor'a attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerine çekti. İsabetli vuruşları ve paslarının yanı sıra çabukluğuyla da oyun içerisinde etkili bir görüntü çizen genç yıldız, bu sezon 21 Yaş Altı Ligi'nde 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma şansı buldu. Geçen sezonda da Çaykur Rizespor sınavında 2 gol ve 2 asist yaparak galibiyete büyük katkı sağlayan Yusuf, futbolda en güzel şeyin kendisi açısından gol atmak ve asist yapmak olduğunu söyledi. Amacının daha fazla forma şansı bulmak olduğuna değinen bordo-mavili oyuncu, "İnşallah daha fazla forma şansı bulup, daha çok şey yapmak istiyoruz. Hocamız bizim için en doğru zamanı biliyor. Hocamıza çok güveniyorum ve sabrediyorum. Zaman geçtikçe çok güzel şeyler olacağına inanıyorum" dedi.