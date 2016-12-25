 Onur Kıvrak: Kazanacağız! – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    : Kazanacağız!

    Onur Kıvrak: Kazanacağız!
    Fırtına'nın kaptanı , F.Bahçe derbisini kazanacaklarını söyledi. Milli eldiven, "Ligin ilk yarısında istenen sonuçları alamadık ama bu derbiyi galip tamamlarsak taraftarımızı mutlu ederiz" ifadesini kullandı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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