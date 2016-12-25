Onazi’den çağrı: Gelin
“Fenerbahçe derbisi için hepinizin Avni Aker’e gelmesini istiyorum”
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşımda bulundu. Daha önce Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı bir maçın videosunu paylaşan Onazi, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Zihinsel olarak hazırlanmakta olduğumuz Fenerbahçe derbisi için hepinizin maça gelmesini ve destekte bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Onazi’den çağrı: Gelin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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