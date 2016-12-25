 Onazi’den çağrı: Gelin – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    ’den çağrı: Gelin

    Onazi’den çağrı: Gelin

    derbisi için hepinizin Avni Aker’e gelmesini istiyorum”

    'un Nijeryalı orta saha oyuncusu , yarın ile oynayacakları maç öncesi sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşımda bulundu. Daha önce Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı bir maçın videosunu paylaşan Onazi, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Zihinsel olarak hazırlanmakta olduğumuz Fenerbahçe derbisi için hepinizin maça gelmesini ve destekte bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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