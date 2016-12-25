Hakem adaletli yönetsin
Ulusoy firması, Trabzonspor'a son model otobüs hediye etti.
Şenol Güneş Kompleksi'nde gerçekleştirilen devir teslim törenine Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ile Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular katıldı. Kaptan Onur otobüsün maketini alarak, "Bunu kızıma hediye edeceğim" dedi. Törende konuşan asbaşkan Çubukçu, F.Bahçe derbisinde hakemden adaletli yönetim beklediklerini söyledi. Çubukçu, "Son 6 senedir F.Bahçe'yi yenemiyoruz. Takımımıza da güveniyoruz. Seyircimizden bordo-mavili atkılarıyla birlikte gelip son düdüğe kadar takımın arkasında durmalarını istiyoruz. Hakemin de adaletli maç yönetmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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