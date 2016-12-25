 Hakem adaletli yönetsin – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Hakem adaletli yönetsin

    Hakem adaletli yönetsin

    Ulusoy firması, 'a son model otobüs hediye etti.

    Şenol Güneş Kompleksi'nde gerçekleştirilen devir teslim törenine Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ile Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, teknik direktör ve futbolcular katıldı. Kaptan Onur otobüsün maketini alarak, "Bunu kızıma hediye edeceğim" dedi. Törende konuşan asbaşkan Çubukçu, F.Bahçe derbisinde hakemden adaletli yönetim beklediklerini söyledi. Çubukçu, "Son 6 senedir F.Bahçe'yi yenemiyoruz. Takımımıza da güveniyoruz. Seyircimizden bordo-mavili atkılarıyla birlikte gelip son düdüğe kadar takımın arkasında durmalarını istiyoruz. Hakemin de adaletli maç yönetmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:25
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