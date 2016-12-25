Gençlere güvenilsin
Sadi Tekelioğlu: Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir takımın en iyi iki ismi.
Bordo-mavililerin 2 genç oyuncusu 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Kızılcabölükspor maçında coşmuştu. İki oyuncuyu A takıma kazandıran altyapı sorumlusu Sadi Tekelioğlu, "Bu gençler Trabzonspor'un geleceği. Bu oyuncular takıma monte edilmeli. Muhammet Beşir, Ramazan Övüç, Yağızcan Erdem, Savaş Çakır, Yüksel Şişman, Batuhan Artarslan ve Mertcan Çam da var. Bunlar görülmeli" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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