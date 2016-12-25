 Gençlere güvenilsin – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Gençlere güvenilsin

    Gençlere güvenilsin

    : Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir takımın en iyi iki ismi.

    Bordo-mavililerin 2 genç oyuncusu 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Kızılcabölükspor maçında coşmuştu. İki oyuncuyu A takıma kazandıran altyapı sorumlusu , "Bu gençler Trabzonspor'un geleceği. Bu oyuncular takıma monte edilmeli. Muhammet Beşir, Ramazan Övüç, Yağızcan Erdem, Savaş Çakır, Yüksel Şişman, Batuhan Artarslan ve Mertcan Çam da var. Bunlar görülmeli" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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