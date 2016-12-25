Formayı unuttu

Sezon başında büyük umutlarla alınan sol bek İbanez, son 5 maçta forma giyemedi. Son olarak 27 Kasım'da ligin 12'nci haftasında G.Birliği karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, sonraki 3 lig ve 2 kupa karşılaşmasında görev alamadı. İbanez 5'i lig ve 3'ü kupa toplam 8 maçta oynadı.