 Formayı unuttu – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Formayı unuttu

    Formayı unuttu
    Sezon başında büyük umutlarla alınan sol bek İbanez, son 5 maçta forma giyemedi. Son olarak 27 Kasım'da ligin 12'nci haftasında G.Birliği karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, sonraki 3 lig ve 2 kupa karşılaşmasında görev alamadı. İbanez 5'i lig ve 3'ü kupa toplam 8 maçta oynadı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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