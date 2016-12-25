''F.Bahçe’yi yenin''
Teknik direktör Ersun Yanal, F.Bahçe derbisi öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek motive etmeye çalışıyor. Yanal'ın, "Bu maçın camiamız için ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. F.Bahçe'yi yenin ve bu camiayı mutlu edin. İkinci yarıya heyecanı ve temposu yüksek bir takımla girelim" dediği öğrenildi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
''F.Bahçe’yi yenin'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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