 ''F.Bahçe’yi yenin'' – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    ''F.Bahçe’yi yenin''

    ''F.Bahçe’yi yenin''
    Teknik direktör , F.Bahçe derbisi öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek motive etmeye çalışıyor. Yanal'ın, "Bu maçın camiamız için ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. F.Bahçe'yi yenin ve bu camiayı mutlu edin. İkinci yarıya heyecanı ve temposu yüksek bir takımla girelim" dediği öğrenildi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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