 Derbi maç için taktik idmanı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Derbi maç için taktik idmanı

    Derbi maç için taktik idmanı
    Bordo-mavili takım, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü. Taktik antrenman yapan ve dar alanda pas çalışmasıyla antrenmanı sonlandıran Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
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