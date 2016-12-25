Derbi maç için taktik idmanı
Bordo-mavili takım, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü. Taktik antrenman yapan ve dar alanda pas çalışmasıyla antrenmanı sonlandıran Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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