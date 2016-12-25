 2 takımın galibiyet sayısı eşit – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    2 takımın galibiyet sayısı eşit

    2 takımın galibiyet sayısı eşit
    ile , Avni Aker Stadı'nda 43 lig maçına çıktı. İki takım da 16'şar galibiyet aldı, 11 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler ise 49 gol kaydetti. Fırtına, Aker'de rakibini en son 2010'da devirdi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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