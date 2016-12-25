2 takımın galibiyet sayısı eşit
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Avni Aker Stadı'nda 43 lig maçına çıktı. İki takım da 16'şar galibiyet aldı, 11 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler ise 49 gol kaydetti. Fırtına, Aker'de rakibini en son 2010'da devirdi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
2 takımın galibiyet sayısı eşit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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