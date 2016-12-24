Zaman gerek

Ersun Yanal, Kızılcabölük maçında 3 asist yapıp 2 gol atan Yusuf Yazıcı ve 1 gol atan Abdülkardir'in zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yanal, "Genç oyuncuların takım içinde büyümesi gerekiyor. Toplumun bunu kabul etmesi gerek. Eksik yönlerini gidermeleri gerek" diye konuştu.