Taraftardan ilginç tepki
Trabzon'da bir taraftar, ligde beklenen saha sonuçlarını elde edemeyen Trabzonspor'a yönelik ilginç bir tavır ortaya koydu. Otomobilinin arka camına Trabzonspor'un 11 kişilik oyuncu kadrosunu ters bir şekilde işleten taraftar, üzerine de "Aklınız başına gelene kadar böyle" yazdırdı. Bu ilginç fotoğraf, sosyal medyada çok büyük ilgi gördü.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Taraftardan ilginç tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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