 Taraftardan ilginç tepki – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Taraftardan ilginç tepki

    Taraftardan ilginç tepki
    Trabzon'da bir taraftar, ligde beklenen saha sonuçlarını elde edemeyen Trabzonspor'a yönelik ilginç bir tavır ortaya koydu. Otomobilinin arka camına Trabzonspor'un 11 kişilik oyuncu kadrosunu ters bir şekilde işleten taraftar, üzerine de "Aklınız başına gelene kadar böyle" yazdırdı. Bu ilginç fotoğraf, sosyal medyada çok büyük ilgi gördü.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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