 Serdar geliyor – Fotomaç – 24 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Serdar geliyor

    Serdar geliyor

    Transfer gündeminin ilk sırasında yer alan 29 yaşındaki stoper ve yine 29 yaşındaki orta saha İvelin Popov transferlerini sonuçlandırmak için Rusya'ya giden Başkan Muharrem Usta, iki oyuncuyu da ikna etme konusunda kararlı.

    Futbolcuların formasını giydiği Rus kulübü Spartak Moskova'yı kiralık olarak transferleri gerçekleştirme konusunda büyük oranda ikna eden Başkan Usta, oyuncularla da görüşmeler yaptı. Usta ilk olarak ailesi Artvinli olan ile ön anlaşmaya vardı. Kiralık olarak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Serdar ile sadece maddi konularda bazı sıkıntıların kaldığı öğrenilirken, Bulgar oyuncu Popov ise henüz ikna olmuş değil. Ancak Usta'nın 'ın çok istediği bu transferi olumlu sonuçlandırması bekleniyor.



    Yunus Emre SEL
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.