Hedef 6 yıllık hasreti bitirmek
Pazartesi saat 20.00'de Avni Aker'de F.Bahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maç tamamlanamamıştı. 89. dakikada ilave yardımcı hakem Volkan Bayarslan'a yapılan saldırı nedeniyle tatil edilen maç daha sonra F.Bahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile tescil edilmişti. Fırtına, F.Bahçe'yi Avni Aker'de en son 23 Ağustos 2010'da 3-2 mağlup etmişti. Karadeniz ekibi 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. 2 gol atıp 14 gol yedi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yasin’de
Toplam 2
Yorum
GSli1905 Golcü olmak istiyorsan her Deligin altindan cikacaksin,ve bunu Yasin cok iyi yapiyor !!!!!
- Bedavaya Taison
Toplam 12
Yorum
Fb'li Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor hemen görüşmelere başlayıp almak lazım ayrıca devre arası şu an boşta olan Thiago Neves alınırsa iyi olur.
- Wiel geri dönüyor!
Toplam 6
Yorum
/* sezon bitti yavru..sezon bitti..irfan canlı başşşak şam-pi..helal göksel başkana.
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