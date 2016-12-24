Hedef 6 yıllık hasreti bitirmek

Pazartesi saat 20.00'de Avni Aker'de F.Bahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maç tamamlanamamıştı. 89. dakikada ilave yardımcı hakem Volkan Bayarslan'a yapılan saldırı nedeniyle tatil edilen maç daha sonra F.Bahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile tescil edilmişti. Fırtına, F.Bahçe'yi Avni Aker'de en son 23 Ağustos 2010'da 3-2 mağlup etmişti. Karadeniz ekibi 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. 2 gol atıp 14 gol yedi.