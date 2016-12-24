Güray’dan gol siftahı
Trabzonspor'a 2015-16 sezonunun devre arasında Akhisar'dan transfer edilen Güray Vural, bordo-mavili forma ile ilk golünü Kızılcabölükspor ile oynanan maçta kaydetti. Trabzonspor forması ile çıktığı 15'inci maçında gol siftahı yapan Güray, geçen sezon Fırtına'da 7 maçta 486 süre alırken, bu sezon ise 9 maçta toplam 681 dakika sahada kaldı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
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