 Güray’dan gol siftahı – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Güray’dan gol siftahı

    Güray’dan gol siftahı
    Trabzonspor'a 2015-16 sezonunun devre arasında Akhisar'dan transfer edilen Güray Vural, bordo-mavili forma ile ilk golünü Kızılcabölükspor ile oynanan maçta kaydetti. Trabzonspor forması ile çıktığı 15'inci maçında gol siftahı yapan Güray, geçen sezon Fırtına'da 7 maçta 486 süre alırken, bu sezon ise 9 maçta toplam 681 dakika sahada kaldı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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