 En doğru anı hocam biliyor – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    En doğru anı hocam biliyor

    En doğru anı hocam biliyor
    'un Kızılcabölükspor maçında 3 asist yapan ve 2 de gol atan , bundan sonraki süreçte forma savaşına devam edeceğini belirterek, "Hocamız sürekli bizimle ilgileniyor ve zaman ayırıyor. O yüzden o ne zaman isterse biz oynamak için hazır olacağız" diye konuştu. Yusuf, Trabzonspor'da futbol oynamanın kendileri için büyük bir hayal olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun formayı giydim. Hocamız bizim için en doğru zamanı biliyor. Bütün kararlar onun" ifadesini kullandı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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