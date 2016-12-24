 Derbi hazırlıkları başladı – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Derbi hazırlıkları başladı

    Derbi hazırlıkları başladı
    Bordo-mavili takım, Kızılcabölükspor maçının ardından ara vermeden pazartesi günü sahasında oynayacağı F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda Kızılcabölükspor maçında 90 dakika oynayanlar koşu yaparken; diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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