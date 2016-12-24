Derbi hazırlıkları başladı
Bordo-mavili takım, Kızılcabölükspor maçının ardından ara vermeden pazartesi günü sahasında oynayacağı F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda Kızılcabölükspor maçında 90 dakika oynayanlar koşu yaparken; diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi öncesi flaş gelişme
Toplam 39
Yorum
1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Kerim’i korku saldı
Toplam 5
Yorum
BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
- Martin Caceres’te Muslera farkı
Toplam 3
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
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