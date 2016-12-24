 Avni Aker’e veda maçı – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Avni Aker’e veda maçı

    Avni Aker’e veda maçı
    Fırtına, Avni Aker'de son maçını F.Bahçe ile oynayacak. Trabzonspor ile F.Bahçe, Avni Aker'de 48 kez karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde 13 Şubat 1974'te başlayan rekabette tarihi statta oynanan 43'ü lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada Trabzonspor 20, F.Bahçe 16 galibiyet aldı, 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fırtına 55 gol atıp 50 gol yedi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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