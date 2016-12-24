Avni Aker’e veda maçı
Fırtına, Avni Aker'de son maçını F.Bahçe ile oynayacak. Trabzonspor ile F.Bahçe, Avni Aker'de 48 kez karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde 13 Şubat 1974'te başlayan rekabette tarihi statta oynanan 43'ü lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada Trabzonspor 20, F.Bahçe 16 galibiyet aldı, 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fırtına 55 gol atıp 50 gol yedi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Avni Aker’e veda maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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