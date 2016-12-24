Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'ın adaleti, sevgi ve saygıyı saha içerisinde bölüştürmesini beklediklerini söyledi.
Trabzonspor'a bağışlanan yeni otobüsün teslim töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Fenerbahçe maçıyla birlikte Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda son lig maçlarını oynayacaklarını belirterek, "Gaziantepspor maçıyla yeni stadyumumuza geçmeyi planlıyoruz. Son 6 senedir Fenerbahçe'yi Trabzon'da yenemiyoruz. Bunu değiştirmek istiyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.
Sakatlık olmadan fair-play kurulları içerisinde maçı bitirmek istediklerini belirten Çubukçu, "Bizim taraftarlarımızdan istediğimiz ailesiyle birlikte bordo-mavili karlaşmalarla stadyuma gelerek takımlarını desteklemelerini maçın bitiş düdüğüne kadar Trabzonspor'un arkasında durmalarını istiyoruz. Fair-play kuralları içresinde bir maç olur diye düşünüyoruz. Hakemin de adaletli bir maç yönetmesini bekliyoruz. Adaleti, sevgi ve saygıyı saha içerisinde bölüştürürse hiçbir problem olmadan maçın güzel bir şekilde neticeleneceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.
Sakatlık olmadan fair-play kurulları içerisinde maçı bitirmek istediklerini belirten Çubukçu, "Bizim taraftarlarımızdan istediğimiz ailesiyle birlikte bordo-mavili karlaşmalarla stadyuma gelerek takımlarını desteklemelerini maçın bitiş düdüğüne kadar Trabzonspor'un arkasında durmalarını istiyoruz. Fair-play kuralları içresinde bir maç olur diye düşünüyoruz. Hakemin de adaletli bir maç yönetmesini bekliyoruz. Adaleti, sevgi ve saygıyı saha içerisinde bölüştürürse hiçbir problem olmadan maçın güzel bir şekilde neticeleneceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yasin’de
Toplam 2
Yorum
GSli1905 Golcü olmak istiyorsan her Deligin altindan cikacaksin,ve bunu Yasin cok iyi yapiyor !!!!!
- Bedavaya Taison
Toplam 12
Yorum
Fb'li Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor hemen görüşmelere başlayıp almak lazım ayrıca devre arası şu an boşta olan Thiago Neves alınırsa iyi olur.
- Wiel geri dönüyor!
Toplam 6
Yorum
/* sezon bitti yavru..sezon bitti..irfan canlı başşşak şam-pi..helal göksel başkana.
Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama: haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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