Sağduyulu olalım

Ersun Yanal: Birbirimizi çukura düşürmeye gerek yok. Zaten düşmanlarımız fazlaca tuzak kuruyor. Yan yana, omuz omuza bu süreci geçelim. Tribünler provokasyondan uzak durmalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ülkenin içinde bulunduğu duruma da vurgu yaparak herkesi sağduyulu olmaya davet etti. Ülke olarak zor bir sürecin içerisinde bulunulduğuna dikkat çeken Yanal, "Bunun içinde sabır ve sükunete ihtiyacımız var. Uzun zamandır oynadığımız maçlara saygı duruşuyla başlıyoruz. Çok kaybımız var, üzülüyoruz. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbolun barış dilini kullanarak teröre gönderme yapıyoruz. En azından burada kardeşçe ellerimizi birbirine uzatalım ve barış içinde olalım. Oynayacağımız Fenerbahçe maçı ya da rakibimiz kim olursa olsun bu kardeşliği sürdürelim. Birbirimizi çukura düşürmeye, tuzak kurmaya, hile yapmaya gerek yok. Zaten düşmanlarımız fazlaca tuzak kuruyor. Yan yana, omuz omuza bu süreci geçelim. Tribünleri provokasyondan uzak olmaya davet ediyorum. Ülkemizin barışa, huzura ihtiyacı var. El ele fotoğraf vurmaya ihtiyacımız var. Burada herkese büyük sorumluluk düşüyor. Yeneriz, yeniliriz dünyanın sonu değil. 3-5 sene içinde birçok olay yaşandı ama bundan hiç kimse karlı çıkmadı" ifadesini kullandı.



Yunus Emre SEL