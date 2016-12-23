Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında dün akşam sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:39
- Cenk’in boşu yok
Toplam 3
Yorum
Aslan YEDIGIMIZ GOLLERIN ASISTLERIDE SABRI CHEDJOU SEMIHDEN OLUNCA KALECILER NE YAPSIN
- Ömer Şişmanoğlu gitmiyor
Toplam 7
Yorum
44istanbul Bu takimin en büyük eksikligi, bitirici bir forvet. Takim iyi, cok gol pozisyonuna giriyor, ama gol atip takimi rahatlatacak bir oyuncu yok malesef. Komple takim bu yüzden cok özgüven kaybediyor ve rahat oynamiyor. Tam tersine, rakip gol yemedikce ayni anda dahada gücleniyor. Böyle sampiyon olmak, hayal olur. Eto gibi birini alip Ömeri göndere bilirsin. Abubakar cok güclü bir oyuncu, ben olsam onu Olcayin yerine orta sahaya adapte ederim. Forvet bulamadin, Taliscayi koy öne! Son vuruslari süper!
- Martin Caceres’te Muslera farkı
Toplam 2
Yorum
Aslan BIZIM IHTIYACIMIZ HAVADAN GELEN YAN TOPLAR BU ADAM KISA BOYLU BIZE ACIL UZUN BOYLU STOPER LAZIM
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