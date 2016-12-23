Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı

Pazartesi oynanacak Trabzon- F.Bahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ancak bu atama bordo-mavilileri tedirgin etti. 1981 doğumlu Palabıyık, geçen sezon 15. haftada Rize maçında Fırtına'nın 3 net penaltısını vermemiş ve 3-0'lık yenilgiye neden olmuştu. Yönetim, maç sonrası Palabıyık'ı sert şekilde eleştirmişti.