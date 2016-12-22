Takım güçlenecek
Genel sekreter Gençağa Meriç, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Hocamız transferde tek yetkili, o bize isim verir biz de çalışmalarımızı yaparız" dedi. Beklenen takviyelerin yapılacağını kaydeden Meriç, "Kimse merak etmesin. İkinci yarıya daha güçlü gireceğiz" diye konuştu.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Her şey vatan için
Toplam 4
Yorum
KAYDA GEÇİLSİN..:) Her sezon bu zamanlar yapılmalıdır
- Barça’da bile böylesi olmaz
Toplam 3
Yorum
dnz zaten barça taraftarı bi halt değil ki niye kıyaslıyorsun. dünyada bu işi iyi yapan takımlar Boca, Celtic, Beşiktaş. gerisi hep fason taraftar.
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 3
Yorum
xx maliyeti de yok
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