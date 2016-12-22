 Onur inanıyor – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Onur inanıyor

    Onur inanıyor
    Kaptan , ikinci yarı ile birlikte takımın yükselişe geçeceğini söyledi. Milli eldiven, "Şenol Güneş Stadı açılacak ve yeni takviyeler gelecek. Yeni bir takım olmanın zorluklarını artık geride bıraktık. Birbirimizi tanıdık. İkinci yarıda özlenen Trabzonspor dönecek" dedi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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