Niasse dünden razı
Bordo-mavililer, 26 yaşındaki Oumar Niasse için Everton’un kapısını yeniden çaldı, 1.5 yıllık kiralama bedeli için 1.2 milyon sterlin önerdi.
Ara transfer döneminde mutlaka bir forvet alacak olan Trabzonspor, G.Saray'ın da listesinde bulunan Oumar Niasse için ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla transferini talep ettiği 26 yaşındaki golcü için önce menajeri Burak Sallak ile görüşmelere başlayan Fırtına, diğer yandan da Everton ile temaslar kurmuştu. İstanbul'a gelerek önce Başkan Muharrem Usta ile masaya oturan Niasse'nin menajeri, ardından da Trabzon'a geçerek Yanal ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Niasse'nin 2020'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Everton'un 8 milyon euro bonservis bedeli ile satmak istemesinden dolayı bordo-mavili yönetim, Senegalli oyuncunun menajerinden öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Everton'a iletmesini talep etmişti.
KENDİSİ DÜNDEN RAZI
Uzun süren sessizlik sonrası olumlu haberler gelmeye başladı. Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu olarak transfer olan Niasse'nin yolu Trabzonspor'la kesişmek üzere... Ersun Yanal'ın, "Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu istiyorum" çıkışıyla başlayan süreçte yönetimin İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde sonuca oldukça yaklaşıldığı bildirildi. Everton'a son teklif olarak 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1.2 milyon sterlin önerildi. Niasse'nin maaşı olan yıllık 1.3 milyon sterlinin de üstlenilmesi teklif edildi. İngiltere'de beklediğini bulamayan Niasse bordo-mavili formayı giymeye hazır.
AYRILMAK İSTİYOR
Akhisar Bld formasıyla attığı gollerle önce Rusya'ya oradan da Ada'ya transfer olan Niasse, Everton'da hayal kırıklığı yaşadı. 2016 Şubat'ında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibine giden Niasse'yi yeni hocası Koeman kadro dışı bıraktı. Rezerv takımda oynamaya başlayan Niasse devre arası ayrılmak istiyor.
KENDİSİ DÜNDEN RAZI
Uzun süren sessizlik sonrası olumlu haberler gelmeye başladı. Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu olarak transfer olan Niasse'nin yolu Trabzonspor'la kesişmek üzere... Ersun Yanal'ın, "Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu istiyorum" çıkışıyla başlayan süreçte yönetimin İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde sonuca oldukça yaklaşıldığı bildirildi. Everton'a son teklif olarak 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1.2 milyon sterlin önerildi. Niasse'nin maaşı olan yıllık 1.3 milyon sterlinin de üstlenilmesi teklif edildi. İngiltere'de beklediğini bulamayan Niasse bordo-mavili formayı giymeye hazır.
AYRILMAK İSTİYOR
Akhisar Bld formasıyla attığı gollerle önce Rusya'ya oradan da Ada'ya transfer olan Niasse, Everton'da hayal kırıklığı yaşadı. 2016 Şubat'ında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibine giden Niasse'yi yeni hocası Koeman kadro dışı bıraktı. Rezerv takımda oynamaya başlayan Niasse devre arası ayrılmak istiyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TAÇSIZ KRAL ŞEHMUZ ALLAHAISMARLADIK GÜZEL KAPTAN ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN?
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görengören İnsan GS da zevk için oynar.Ruhsuzluk... o kadar para al verdiğine bak .....YUH
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BEYEFENDİ BÜYÜK KAPTAN ŞEHMUZ ÖZER-E ALLAH RAHMET EYLESİN..TAÇSIZ GOL KRALIYDI..BEYEFENDİYDİ..
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