 Mesaj yağıyor: Bize gel Soudani – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Mesaj yağıyor: Bize gel Soudani

    Mesaj yağıyor: Bize gel Soudani
    Bordo-mavili taraftarlar, forması giyen Cezayirli sağ kanat 'ye sosyal medya üzerinden gelmesi için yoğun baskı yapıyor. 26 yaşındaki futbolcuya hem twitter, hem de instagram hesabı üzerinden bordo-mavililer, "Seni çok beğeniyoruz lütfen bize gel" mesajı yağdırıyor. Soudani, sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelmişti ama alınamamıştı. Forvet de oynayabilen futbolcu bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 25 maça çıktı ve 12 gol attı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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