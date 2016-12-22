 Kupayı alacağız – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Kupayı alacağız

    Kupayı alacağız

    : Bana daha önce oynadığım takımlarda The Rock (kaya) derlerdi. Takımın durumundan memnun değiliz ama kesinlikle Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanacağız.

    Fırtına'nın başarılı stoperi Jan , bulundukları yerin kendilerini mutlu etmediğini söyledi, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kesinlikle kazanıp ligi de bitirebileceğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" dedi. Kulüp dergisine konuşan 35 yaşındaki Slovak yıldız, "Bulunduğumuz durumdan ben de takım arkadaşlarım da mutlu değil. Ancak yeni kurulan takımlara biraz zaman gerekiyor" diye konuştu. Durica, Ersun Yanal için de "Çok karakterli ve işini disiplinli yapan bir teknik direktörümüz var. Arada bizi esprilere de boğuyor. Ayrıca oyuncularla bire bir görüşmeler yapıyor, fikirlerini alıp takımın durumunu soruyor. Bu bana göre çok önemli" ifadesini kullandı. Kendisine 'savunma bakanı' denen Durica, daha önce kendisine The Rock (kaya) lakabı takıldığını söyledi.

    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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