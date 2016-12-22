Gerekeni yapacağız
Bordo-mavili ekibin teknik patronu Ersun Yanal, kupa maçlarının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefimiz var. Bu yüzden gruptaki kalan maçlarımızı kazanarak ilk iki arasında yer alacağız. Tüm planlarımız bu doğrultuda" diye konuştu.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 5
Yorum
KaRTaL tolganın kalecilik kariyeri artık bitmiştir..inşallah fabri sakatlık yada cezalı durumu yaşamazda bu adam tekrar kaleye geçmez..tolganın kalede olması demek -1 gol averajıyla maça başlamak demek.kalede artık hiç ama hiç güven vermiyor..
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 1
Yorum
mc21 Sonra biz büyük takımız derler ...
- Cimbom'dan geleceğe yatırım!
Toplam 6
Yorum
şans etoo kimi ola bilir
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