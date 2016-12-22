Fenerbahçe maçı biletleri satışta
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, VIP tribün biletlerinin 100, kapalı tribün biletlerinin 50-70, maraton tribünü biletlerinin 25, kale arkası tribünü biletlerinin ise 10 liradan satışa sunulduğu bildirildi.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR KASIMPAŞA DA İKEN NE KATKISI OLMUS Kİ BJKYE OLACAK?
- F.Bahçe'ye İsveçli çaylak
Toplam 6
Yorum
ercfb79 Bora güldürdün beni valla :)))
- F.Bahçe'ye İsveçli çaylak
Toplam 6
Yorum
erc79fb sen ne gereksiz birsisin ne saçma şeyler yazıyorsun yaa bari sneideri kullanma adama yazık
Fenerbahçe maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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