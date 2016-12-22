Eto’o heyecanı
Niasse ile ilgilenen bordo-mavililer, Eto'o için de girişimlerini sürdürüyor. Oyuncunun menajeri üzerinden görüşmeler yapan yönetimin, Antalyasporlu yöneticileri büyük oranda ikna ettiği belirtildi. Trabzonspor'un Eto'o'nun aldığı yıllık ücretin yarısını vermeyi ve üzerine de oyuncuya bir miktar ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupa Kartal’ı Kerim!
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligin ikinci yarısında kerim Frei'ya çok işimiz düşecek.
- Mutu: Görüşmedik!
Toplam 2
Yorum
efsane-10 dursun bey efendi dorin rotariu yeni HAJİ-bu yeni yılda tarafdarlara hediye et.
- Gerekeni yapacağız
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Kizilcabölük derbisine çıkacaksınız umarım goller atarsınız yenilsenizde gol atın mücadele Edin bu futbol futbolu güzelleştiren gollerdir
Eto’o heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.