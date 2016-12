Kulüp, taraftarlarına, kulüp tarihine ilişkin bilgi ve fotoğrafların yer aldığı, "Bize Her Gün Trabzon" temalı 2017 yılı ajandası hazırladı. Resmi siteden, "Bizler, yeni yılda her bir gününüz 'Trabzonspor'la dolsun' diye özel bir ajanda hazırladık. Elli yıllık tarih bir ajandaya sığar mı? Sığmaz elbet. Trabzonspor 2017 Ajandası, bordo-mavi destanı her gün yaşamanızı sağlayacak" denildi.