Bize Her Gün Trabzon
Kulüp, taraftarlarına, kulüp tarihine ilişkin bilgi ve fotoğrafların yer aldığı, "Bize Her Gün Trabzon" temalı 2017 yılı ajandası hazırladı. Resmi siteden, "Bizler, yeni yılda her bir gününüz 'Trabzonspor'la dolsun' diye özel bir ajanda hazırladık. Elli yıllık tarih bir ajandaya sığar mı? Sığmaz elbet. Trabzonspor 2017 Ajandası, bordo-mavi destanı her gün yaşamanızı sağlayacak" denildi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupa Kartal’ı Kerim!
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligin ikinci yarısında kerim Frei'ya çok işimiz düşecek.
- Mutu: Görüşmedik!
Toplam 2
Yorum
efsane-10 dursun bey efendi dorin rotariu yeni HAJİ-bu yeni yılda tarafdarlara hediye et.
- Gerekeni yapacağız
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Kizilcabölük derbisine çıkacaksınız umarım goller atarsınız yenilsenizde gol atın mücadele Edin bu futbol futbolu güzelleştiren gollerdir
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