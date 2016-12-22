 A2’de siftah peşinde – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    A2’de siftah peşinde

    A2’de siftah peşinde

    , H Grubu’nda bugün 3’üncü Lig ekibi ’u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.

    Ziraat H Grubu'nda oynadığı iki maçtan bir puan çıkarabilen , bugün 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden karşısında ilk galibiyetini alarak grupta iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. A2 TV'den naklen yayınlanacak maç öncesi bordo-mavililerde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, teknik direktör Ersun Yanal'ın sıkışık fikstür nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Trabzonspor'un kupada Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta forma şansı bulan genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün, Kızılcabölükspor karşısında da sahada olması bekleniyor. Yusuf ve Abdülkadir'in ortaya koyduğu performanstan memnun kalan Ersun Yanal'ın, Kızılcabölükspor karşısında da genç oyunculara görev verebileceği öğrenildi.

    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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