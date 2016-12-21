 Sihirli kelime: Kiralık – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Sihirli kelime: Kiralık

    Sihirli kelime: Kiralık

    Devre arasında 5 transfer yapması gündemde olan Fırtına, bu takviyeler için ayırdığı 10 milyon euro'luk bütçeyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.

    Geçtiğimiz sezonlarda yüksek bonservis bedelleri nedeniyle ağzı yanan yönetim istisnalar dışındaki transferlerini kiralık olarak yapmaya çalışacak. "Transferde hatayı asgariye indirmeliyiz" mantığıyla izlenecek yeni transfer politikasında kiralanacak oyuncuların satın alma opsiyonları da alınmaya çalışılacak.

    MESAJ YAYINLANDI
    Bordo-mavili yönetimin bonservis bedeli ödeyerek alacağı oyuncular arasında ise 27 yaşındaki Arjantinli sol bek ilk sırada yer alıyor. Her konuda anlaşmaya varılan oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı ve kendisine de 800 bin euro ücret ödeneceği öğrenildi. Bu arada Arjantinli oyuncunun forma giydiği San Lorenzo kulübünün taraftarları da oyuncu için veda mesajı yayınlayarak Türkiye'de başarı dileklerinde bulundu.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
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