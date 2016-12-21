 Polisimizin yanındayız – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Polisimizin yanındayız

    Polisimizin yanındayız
    Yönetim, Konya ile oynadıkları kupa maçında futbolcuların giydiği polis amblemli beyaz formaları satışa sundu. Resmi siteden, "Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen polislerimizin hatırasına hazırlanan beyaz formalar TS Club'larda satışa çıktı. Formalarımızın göğüs kısmında Emniyet Genel Müdürlüğümüzün amblemi yer alıyor. Trabzonspor olarak polisimizin yanındayız" denildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:55
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