 Kulaklarınızı tıkayın – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kulaklarınızı tıkayın

    Kulaklarınızı tıkayın
    Artan transfer haberleri Trabzonsporlu futbolcuları rahatsız etti. Özellikle gönderilecek oyuncular arasında gösterilen İbanez, Sheidaev, Muhammet Demir ve N'Doye'un teknik direktör ile görüşerek bilgi aldığı öğrenildi. Yanal'ın ise futbolculara, "Bu tür haberlere kulaklarınızı tıkayın. Takımla ilgili kararımı henüz vermedim. Şu an önümüzde kazanmamız gereken birçok maç var ve bizim onlara odaklanmamız gerekiyor" dediği öğrenildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:00
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