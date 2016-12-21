Fırtına maç çeviremiyor

Süper Lig'de ilk 15 haftada maç içinde mağlup duruma düşen takımlardan sadece Trabzonspor, bu karşılaşmalardan puan çıkaramadı. Fırtına, Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek bu sezon maç içinde mağlup duruma düştüğü 7. müsabakayı da puansız tamamladı. Bordo- mavililer böylece bu sezon geriye düştüğü maçlarda puan alamadı.