 Fırtına maç çeviremiyor – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Fırtına maç çeviremiyor

    Fırtına maç çeviremiyor
    Süper Lig'de ilk 15 haftada maç içinde mağlup duruma düşen takımlardan sadece Trabzonspor, bu karşılaşmalardan puan çıkaramadı. Fırtına, Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek bu sezon maç içinde mağlup duruma düştüğü 7. müsabakayı da puansız tamamladı. Bordo- mavililer böylece bu sezon geriye düştüğü maçlarda puan alamadı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:58
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