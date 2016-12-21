Eto'o için resmi teklif!
Antalyaspor’a kiralama önerisi sunacak olan yönetim forvet sıkıntısını kökünden çözmek ve ikinci yarıya fırtına gibi girmek istiyor.
Transfer çalışmalarını prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli sol bek Emmanuel Mas dışında orta saha Popov ve stoper Serdar Taşçı ile sürdüren bordo-mavililer, forvet mevkii için de arayışta... Everton forması giyen Oumar Niaasse'yi kiralamak için girişimlerine devam eden Trabzonspor yönetiminin Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu da sezon sonuna kadar kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi. Bu futbolcunun 3 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle bu öneriye Antalyaspor'un da sıcak baktığı menajerler düzeyinde görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Trabzonspor'dan bu transfer iddiasıyla ilgili bir açıklama yok ama Antalyaspor ise 2 büyük kulübün oyuncuyla ilgilendiğini belirtiyor.
B PLANI RODALLEGA
35 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği biliniyor. Milli takımında da 118 maçta 56 gol atan Eto'o'nun Akdeniz ekibi ile sözleşmesi 2018 yılında bitiyor. Fırtına bu transferde istediği sonuca ulaşamaması halinde ise Akhisar'ın 31 yaşındaki forveti Rodallega için kesenin ağzını açacak. Bu sezon 14 maçta 4 gol atan Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
LİDERLİK YAPAR
Eto'o konusundaki tek endişe 35 yaşında olması... Ancak yöneticiler, oyuncunun üst düzey tecrübesi ve kalitesi ile bu açığı kapatacağını düşünüyor. Eto'o'nun atacağı goller dışında, oyun bilgisi ve lider kişiliğiyle Trabzonspor'u toparlayacağı ön görülüyor. Drogba da G.Saray'a 35 yaşında gelip; 52 maçta 20 gol, 13 asistlik katkı sağlamıştı.
Yunus Emre SEL
B PLANI RODALLEGA
35 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği biliniyor. Milli takımında da 118 maçta 56 gol atan Eto'o'nun Akdeniz ekibi ile sözleşmesi 2018 yılında bitiyor. Fırtına bu transferde istediği sonuca ulaşamaması halinde ise Akhisar'ın 31 yaşındaki forveti Rodallega için kesenin ağzını açacak. Bu sezon 14 maçta 4 gol atan Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
LİDERLİK YAPAR
Eto'o konusundaki tek endişe 35 yaşında olması... Ancak yöneticiler, oyuncunun üst düzey tecrübesi ve kalitesi ile bu açığı kapatacağını düşünüyor. Eto'o'nun atacağı goller dışında, oyun bilgisi ve lider kişiliğiyle Trabzonspor'u toparlayacağı ön görülüyor. Drogba da G.Saray'a 35 yaşında gelip; 52 maçta 20 gol, 13 asistlik katkı sağlamıştı.
Yunus Emre SEL
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 7
Yorum
FB li Önemli olan rakip taraftarların da bir futbolcuyu sevmesi.Allah rahmet eylesin.
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 7
Yorum
Zınar fenerli Türk futbolunun başı sağolsun yazık oldu
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 7
Yorum
mert Güle Güle Kaptan. adam gibi adam
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