 Eto'o için resmi teklif! – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Eto'o için resmi teklif!

    Eto'o için resmi teklif!

    ’a kiralama önerisi sunacak olan yönetim forvet sıkıntısını kökünden çözmek ve ikinci yarıya fırtına gibi girmek istiyor.

    Transfer çalışmalarını prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli sol bek Emmanuel Mas dışında orta saha Popov ve stoper Serdar Taşçı ile sürdüren bordo-mavililer, forvet mevkii için de arayışta... Everton forması giyen Oumar Niaasse'yi kiralamak için girişimlerine devam eden Trabzonspor yönetiminin 'da forma giyen Eto'o'yu da sezon sonuna kadar kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi. Bu futbolcunun 3 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle bu öneriye Antalyaspor'un da sıcak baktığı menajerler düzeyinde görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Trabzonspor'dan bu transfer iddiasıyla ilgili bir açıklama yok ama Antalyaspor ise 2 büyük kulübün oyuncuyla ilgilendiğini belirtiyor.

    B PLANI RODALLEGA
    35 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği biliniyor. Milli takımında da 118 maçta 56 gol atan Eto'o'nun Akdeniz ekibi ile sözleşmesi 2018 yılında bitiyor. Fırtına bu transferde istediği sonuca ulaşamaması halinde ise Akhisar'ın 31 yaşındaki forveti Rodallega için kesenin ağzını açacak. Bu sezon 14 maçta 4 gol atan Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    LİDERLİK YAPAR
    Eto'o konusundaki tek endişe 35 yaşında olması... Ancak yöneticiler, oyuncunun üst düzey tecrübesi ve kalitesi ile bu açığı kapatacağını düşünüyor. Eto'o'nun atacağı goller dışında, oyun bilgisi ve lider kişiliğiyle 'u toparlayacağı ön görülüyor. Drogba da G.Saray'a 35 yaşında gelip; 52 maçta 20 gol, 13 asistlik katkı sağlamıştı.


    Yunus Emre SEL
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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