Ekici ile anlaşma yakın
26 yaşındaki orta saha ile fiyat farkının iyice azaldığı, küçük detayların kaldığı belirtildi.
Mehmet'in de bu görüşmede öncekilere oranla daha olumlu yaklaştığı belirtilirken, taraflar ara transfer dönemine kadar tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor. Başkan Muharrem Usta'nın Ekici'ye, "Sen bu takımın önemli bir değerisin. Yeni kurulan takımımızda çok önemli bir parçasın. Yeni stadımızda önemli başarılara imza atacağız ve sen de bu noktada çok önemli bir rol üstleneceksin" dediği belirtildi. Ekici'nin başkanın bu yaklaşımından memnun olduğu ancak ailesiyle bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.
KALMAK İSTİYOR
Mehmet Ekici ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç, şunları söyledi: "Mehmet Ekici, bizimle devam etmek istiyor. Biz de yeni oluşumda kendisini takımımızda görmek istiyoruz. Yeni stat ve geleceğe yönelik planlarımız, onu da heyecanlandırıyor."
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:54
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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