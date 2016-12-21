 Antalya’da kamp yapılacak – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Antalya’da kamp yapılacak

    Antalya’da kamp yapılacak
    , Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı iyi değerlendirmeyi ve ikinci yarıya hazır başlamayı hedefliyor. Devre arasında 11 günlük bir kamp yapmayı planlayan bordomavili takımın 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak çalışmalarına başlayacağı ve kampın ardından takımın 15 Ocak'ta deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa'ya gideceği öğrenildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:56
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