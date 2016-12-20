Yattara: Göreve hazırım
Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahima Yattara, teklif gelmesi halinde bordo-mavili takımda seve seve çalışacağını açıkladı. Yeni stadın açılışında yapılan şöhretler maçında forma giyen Yattara, "Benim kariyerimde en önemli takım Trabzonspor'dur. Bu takımı, taraftarı ve şehri çok seviyorum. Teklif gelirse çalışmayı gerçekten çok isterim" dedi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:25
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