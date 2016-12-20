 Yattara: Göreve hazırım – Fotomaç – 20 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yattara: Göreve hazırım

    Yattara: Göreve hazırım
    'un eski yıldızı , teklif gelmesi halinde bordo-mavili takımda seve seve çalışacağını açıkladı. Yeni stadın açılışında yapılan şöhretler maçında forma giyen Yattara, "Benim kariyerimde en önemli takım Trabzonspor'dur. Bu takımı, taraftarı ve şehri çok seviyorum. Teklif gelirse çalışmayı gerçekten çok isterim" dedi.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yattara: Göreve hazırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.