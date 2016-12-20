 Transferde tek yetkili Ersun Yanal – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Transferde tek yetkili

    Transferde tek yetkili Ersun Yanal
    Yönetim kurulu üyesi Gençağa Meriç, ara transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Hocamız transferde tek yetkili, o bize isim verir biz deb ütçemize göre çalışmalarımızı yaparız" dedi. Beklenen takviyelerin yapılacağını kaydeden Meriç, savunma için adı geçen oyunculardan Serdar Taşçı ile şu ana kadar bir temaslarının olmadığını da ifade etti.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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