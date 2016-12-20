 Trabzonspor'un ilginç istatistiği – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Trabzonspor'un ilginç istatistiği

    Trabzonspor'un ilginç istatistiği

    Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftada maç içinde mağlup duruma düşen takımlardan sadece Trabzonspor, bu karşılaşmalardan puan çıkaramadı.

    Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya kadar Kardemir Karabükspor ile Trabzonspor geriye düştükleri maçlardan puan çıkarmayı başaramadı. Karabük ekibi, 15. haftada Atiker Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayıp ikinci yarının başında Yatabare ile beraberlik golünü buldu. Kardemir Karabükspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve bu sezon ilk kez bir maçta yenik duruma düşmesine rağmen puan aldı.

    Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek bu sezon maç içinde mağlup duruma düştüğü 7. müsabakayı da puansız tamamladı. Bordo-mavililer böylece geriye düştüğü maçlardan puan alamayan tek ekip olarak kaldı.

    - En fazla puan çıkaran Medipol Başakşehir

    Lider namağlup Medipol Başakşehir ilk 15 haftalık süreçte geriye düştüğü 5 maçta 11 puan çıkardı. Galatasaray ise 7 maçta 10 puan topladı.

    İlk 15 haftada tüm maçlarda Medipol Başakşehir 109, Osmanlıspor ise 141 dakika mağlup durumda oynadı. Ligde Adanaspor (556) ile Kasımpaşa (504) en fazla süre mağlup oynayan takımlar oldu.

    - Yenik durumda oynayanlar

    Süper Lig'de bu sezon takımların mağlup duruma düştükleri maç sayıları, bu müsabakalardan çıkardıkları puanlar ve maçlarda toplam ne kadar yenik durumda oynadıkları şöyle:

    Takımlar M P Süre
    Adanaspor 13 5 556
    Akhisar Belediyespor 7 3 352
    Antalyaspor 7 1 218
    Atiker Konyaspor 7 4 238
    Aytemiz Alanyaspor 10 7 478
    Beşiktaş 5 4 169
    Bursaspor 6 6 210
    Çaykur Rizespor 11 4 469
    Fenerbahçe 5 5 230
    Galatasaray 7 10 252
    Gaziantepspor 11 3 460
    Gençlerbirliği 5 1 303
    K.Karabükspor 8 1 415
    Kasımpaşa 10 7 504
    Kayserispor 13 5 340
    Medipol Başakşehir 5 11 109
    Osmanlıspor 4 2 141
    Trabzonspor 7 0 331
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:26
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