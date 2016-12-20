Trabzonspor'un ilginç istatistiği
Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftada maç içinde mağlup duruma düşen takımlardan sadece Trabzonspor, bu karşılaşmalardan puan çıkaramadı.
Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek bu sezon maç içinde mağlup duruma düştüğü 7. müsabakayı da puansız tamamladı. Bordo-mavililer böylece geriye düştüğü maçlardan puan alamayan tek ekip olarak kaldı.
- En fazla puan çıkaran Medipol Başakşehir
Lider namağlup Medipol Başakşehir ilk 15 haftalık süreçte geriye düştüğü 5 maçta 11 puan çıkardı. Galatasaray ise 7 maçta 10 puan topladı.
İlk 15 haftada tüm maçlarda Medipol Başakşehir 109, Osmanlıspor ise 141 dakika mağlup durumda oynadı. Ligde Adanaspor (556) ile Kasımpaşa (504) en fazla süre mağlup oynayan takımlar oldu.
- Yenik durumda oynayanlar
Süper Lig'de bu sezon takımların mağlup duruma düştükleri maç sayıları, bu müsabakalardan çıkardıkları puanlar ve maçlarda toplam ne kadar yenik durumda oynadıkları şöyle:
|Takımlar
|M
|P
|Süre
|Adanaspor
|13
|5
|556
|Akhisar Belediyespor
|7
|3
|352
|Antalyaspor
|7
|1
|218
|Atiker Konyaspor
|7
|4
|238
|Aytemiz Alanyaspor
|10
|7
|478
|Beşiktaş
|5
|4
|169
|Bursaspor
|6
|6
|210
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|469
|Fenerbahçe
|5
|5
|230
|Galatasaray
|7
|10
|252
|Gaziantepspor
|11
|3
|460
|Gençlerbirliği
|5
|1
|303
|K.Karabükspor
|8
|1
|415
|Kasımpaşa
|10
|7
|504
|Kayserispor
|13
|5
|340
|Medipol Başakşehir
|5
|11
|109
|Osmanlıspor
|4
|2
|141
|Trabzonspor
|7
|0
|331
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:26
- Cimbom adına ligin seyri
Toplam 1
Yorum
Aslan ISTE BU RESSIMDEKI IKILIYI SATSAK SAMPIYON OLMUS GIBI OLURUZ IKISININ TOPLM MALIYETI 8 MILYON EURO IKISIDE SAHADA TOPTAN KACIYOR KACAK OYNUYOR KOVUN BUNLARI
- Bu böyle gitmez
Toplam 6
Yorum
Aslan EN AZ 7-8 FUTBOLCU VE TEKNIK OLMAYAN DIREKTÖR DEGISMELI KISACA ÖLMÜSÜZDE AGLAYANIMIZ YOK ADAM BIZI1 PUANA SEVINDIRIYOR
- Bu böyle gitmez
Toplam 6
Yorum
üst düzey hoca şart fener yenliyor ama bastırıyor tek kale oynuyor antalya maçı beşiktaş kasımpaşa maçında yeniliyor ama oda istekli gol atmak için çabalıyor ama bizde ne çaba var ne ruh kaybetmek futbolun doğasında var ama terim gittiğinden beri takım ne pres yapıyor ne adaletli forma dağıtılıyor her hafta aynı 11 adam gibi hoca gelmiyor şampiyon olduğumuz yıl top oyanadığımız maç yok at kapan zaten Ş.L gidince 4 ledi bizi herkes takıma hoca getir artık üst düzey
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