Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Kızılcabölükspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:07
- Abdülkadir’e yakın markaj
Toplam 3
Yorum
Yüksel AKGÜN Merhaba, Sezon başında hazırlık maçlarında takımdaki gençlerle tecrübeli futbolcuların performansları çok iyiydi ne olduda takım bu kadar beceriksiz hale geldi. Bunu teknik ekibe sormak istiyorum. Birde Abdülkadir ve Yusuf'ta ısrar edilmesi lazım geleceğimiz onlar, Syg.
- ''Volkan Abi sağolsun''
Toplam 3
Yorum
AKDENİZ ARKADAŞLAR BU ALPER BAYAN GİBİ OYNUYOR BİR MAÇ İYİ 10 MAÇ KÖTÜ ,KARDEŞİM ORTA SAHAYA 2 TANE ADAM ALIN ISKARTALARI SALIN GİTSİN YETER YAHU KOSKOCA FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİNE DEFANS YAPACAK BİR TAKIMMI
- 1860 Münih’ten Pereira kıyağı
Toplam 7
Yorum
ERKAN GÖRÜŞÜRÜZ
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