 Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Kızılcabölükspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer ayak tenisi oynadı.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:07
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