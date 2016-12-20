 Rodallega’da Çin işi – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    ’da Çin işi

    Rodallega’da Çin işi

    Forvete düşünülen Kolombiyalı golcü için devrede olan Çinliler’in fiyat artırması sıkıntı yarattı Yönetim, Akhisar’a para+takastan oluşan teklif hazırladı. Olmazsa alternatiflere yönelinecek.

    Forvete gündemde olan 'un forvet oyuncusu Rodallega için Çinliler işi zora soktu. Kolombiyalı golcü için devredeki Çin kulüplerinin sürekli fiyat artırtıdığı bildirilirken, bordo- mavili yönetim Akhisar Belediye'ye para+futbolcu takasından oluşan yeni bir teklif sunma kararı aldı. Ege temsilcisinin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Rodallega'yı en yüksek rakamı veren kulübe satmaya çalıştığı belirtiliyor. Yönetim bu nedenle bu bölge için alternatif isimlerle de görüşmelerine devam ediyor.

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    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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