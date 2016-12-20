Rodallega’da Çin işi
Forvete düşünülen Kolombiyalı golcü için devrede olan Çinliler’in fiyat artırması sıkıntı yarattı Yönetim, Akhisar’a para+takastan oluşan teklif hazırladı. Olmazsa alternatiflere yönelinecek.
Forvete gündemde olan Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Rodallega için Çinliler işi zora soktu. Kolombiyalı golcü için devredeki Çin kulüplerinin sürekli fiyat artırtıdığı bildirilirken, bordo- mavili yönetim Akhisar Belediye'ye para+futbolcu takasından oluşan yeni bir teklif sunma kararı aldı. Ege temsilcisinin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Rodallega'yı en yüksek rakamı veren kulübe satmaya çalıştığı belirtiliyor. Yönetim bu nedenle bu bölge için alternatif isimlerle de görüşmelerine devam ediyor.
ÖMER ALİ'DE PÜRÜZ
Ersun Yanal'ın sağ kanada istediği Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner için istenen 3.5 milyon euro bonservis bedeli ise yüksek bulundu. Konyaspor indirime yaşanmazsa bu mevkiye yabancı bir oyuncu transfer edilecek.
ÖMER ALİ'DE PÜRÜZ
Ersun Yanal'ın sağ kanada istediği Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner için istenen 3.5 milyon euro bonservis bedeli ise yüksek bulundu. Konyaspor indirime yaşanmazsa bu mevkiye yabancı bir oyuncu transfer edilecek.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Rodallega’da Çin işi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.