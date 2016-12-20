 Para basacak – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Para basacak

    Para basacak

    ’nı görkemli bir törenle açan ’da gözler isim sponsoruna çevrildi. 15 Ocak’a kadar açıklanacak firmadan 5 yılda 100 milyon TL gelir bekleniyor.

    yeni stadına kavuştu, artık camiada 'İsim sponsoru kim olacak?' sorusunun yanıtı beklenmeye başlandı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu önceki gün yapılan açılış töreninin ardından mini bir toplantı gerçekleştirerek stadın isim hakkı konusunun 15 Ocak'a kadar netleştirilmesini kararlaştırdı. Yapılacak anlaşmadan kulübe 5 yıl içerisinde 100 milyon TL'ye yakın bir kazanç sağlanması hedefleniyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan firmayla son detayların görüşüldüğü, kesin anlaşmanın ardından kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi. Stadın içerisinde bulunan restaurant ve büfelerin kiralanması için görüşmelere de önümüzdeki günlerde başlanacak.

    FENERBAHÇE: HAYIRLI OLSUN
    Kulübü de için 'hayırlı olsun' mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün (önceki gün) açılışı gerçekleştirilen, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı Spor Kompleksi'nin Trabzonspor camiasına, tüm Trabzon halkına, futbolseverlere ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
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