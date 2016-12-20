Para basacak
Şenol Güneş Stadı’nı görkemli bir törenle açan Trabzonspor’da gözler isim sponsoruna çevrildi. 15 Ocak’a kadar açıklanacak firmadan 5 yılda 100 milyon TL gelir bekleniyor.
Trabzonspor yeni stadına kavuştu, artık camiada 'İsim sponsoru kim olacak?' sorusunun yanıtı beklenmeye başlandı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu önceki gün yapılan açılış töreninin ardından mini bir toplantı gerçekleştirerek stadın isim hakkı konusunun 15 Ocak'a kadar netleştirilmesini kararlaştırdı. Yapılacak anlaşmadan kulübe 5 yıl içerisinde 100 milyon TL'ye yakın bir kazanç sağlanması hedefleniyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan firmayla son detayların görüşüldüğü, kesin anlaşmanın ardından kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi. Stadın içerisinde bulunan restaurant ve büfelerin kiralanması için görüşmelere de önümüzdeki günlerde başlanacak.
FENERBAHÇE: HAYIRLI OLSUN
Fenerbahçe Kulübü de Şenol Güneş Stadı için 'hayırlı olsun' mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün (önceki gün) açılışı gerçekleştirilen, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı Spor Kompleksi'nin Trabzonspor camiasına, tüm Trabzon halkına, futbolseverlere ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE: HAYIRLI OLSUN
Fenerbahçe Kulübü de Şenol Güneş Stadı için 'hayırlı olsun' mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün (önceki gün) açılışı gerçekleştirilen, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı Spor Kompleksi'nin Trabzonspor camiasına, tüm Trabzon halkına, futbolseverlere ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:48
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